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Ve açıkladı! 'F.Bahçe'ye dönmek isterim'

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.11.2019 18:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza, çarpıcı açıklamalar yaptı. Suudi Arabistan'daki kontratını tamamlayacağını belirten Josef de Souza, Fenerbahçe'ye bir gün dönmek istediğini söyledi.

Ve açıkladı! 'F.Bahçe'ye dönmek isterim'

Josef de Souza, bir gün Fenerbahçe'ye geri dönmek istediğini açıkladı.

Brezilya basınına konuşan Josef, "Fenerbahçeli taraftarla ile aramda inanılmaz bir bağ var. Brezilya'da Vasco de Gama gibi çok büyük bir kulüpte oynadım. Fenerbahçe de çok büyük bir kulüptü. 3 yıl geçirdim ve şampiyonluk kazanamadım. Bunu çok istiyorum. Hala beni ne zaman görseler sevgilerini gösteriyorlar. Çünkü, ben onlar için elimden gelenin en iyisini yaptım." dedi.

Türkiye'de çok iyi günler geçirdiğini söyleyen Josef, "Umarım, bir gün Fenerbahçe'ye geri dönerim. İster futbolcu olarak, ister başka şekilde. Fenerbahçe'nin bende çok büyük bir etkisi var. 3 yıl boyunca Fenerbahçe forması giydim ve kulübü çok sevdim. Geri dönmeyi gerçekten çok isterim." ifadelerini kullandı.

"BANA ÇOK FAZLA PARA ÖDÜYORLAR"

Suudi Arbistan'daki yaşamı sorulan Josef, "Bu kulüpte kontratım bitene kadar kalacağım. 2021'e kadar kontratım var. Araplar, burada oynamam için bana çok fazla para ödüyor. Ayrıca, bana çok fazla değer veriyorlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe josef de souza

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
o yaştan sonra seni napalım be knka iyisin hoşsun eyvallah ama olmaz.
gelmesin bizim muriqi miz var!
Sen geçen sene lazımdın şimdi alsak kimi kesecez gustavo yumu emreyimi ozanı mı..... Yolun açık ola karaoğlan
seneye emre olmaz haberin olsun
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