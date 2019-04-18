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Josef de Souza Fenerbahçe'ye geri dönebilir

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.04.2019 08:37 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza için geri dönüş yolu açıldı.

Sezon başında Fenerbahçe'den 12 milyon euro'ya Suudi Arabistan takımı Al Ahli'ye transfer olan Josef De Souza için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sürpriz gelişme

30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için Al Ahli, bonvervis taksidini ödemedi.

30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için Al Ahli, bonvervis taksidini ödemedi.

Arap basında Al Jazira'nın haberine göre, Al Ahli kulübü Breziyalı futbolcunun sözleşmesini sonlandırmak zorunda kalabilir.

Arap basında Al Jazira'nın haberine göre, Al Ahli kulübü Breziyalı futbolcunun sözleşmesini sonlandırmak zorunda kalabilir.

Buna göre Al Ahli, Fenerbahçe'ye ödemesi gereken taksit miktarını 2 gün içerisinde kulübe iletmezse, Josef De Souza sezon sonunda sarı-lacivertlilere geri dönebilir.

Buna göre Al Ahli, Fenerbahçe'ye ödemesi gereken taksit miktarını 2 gün içerisinde kulübe iletmezse, Josef De Souza sezon sonunda sarı-lacivertlilere geri dönebilir.

Josef De Souza bu sezon Al Ahli formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada 1 gol 3 asistle oynamıştı.

Josef De Souza bu sezon Al Ahli formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada 1 gol 3 asistle oynamıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe al-ahli Spor Toto Süper Lig josef de souza

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