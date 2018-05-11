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Josef de Souza: Kelime bulmak zor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.05.2018 10:13 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 yenilerek kupayı kaybeden Fenerbahçe'de Josef de Souza karşılaşmayı değerlendirdi. Brezilyalı futbolcu yaptığı açıklamada "Taraftardan özür dilemek tek yapacağım şey. Artık başka bir alternatif var ona bakacağız. 3. yılımda 2. kez Türkiye Kupası finali kaybediyorum" ifadelerini kullandı.

Josef de Souza: Kelime bulmak zor

Diyarbakır'da kupanın finalde kaybedilmesi Fenerbahçe cephesinde tam bir yıkıma neden oldu... Futbolcular büyük üzüntü yaşarken soyunma odasında adeta matem vardı...

90 dakika sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Josef de Souza, “Kelime bulmak zor. Büyük üzüntü yaşıyorum. Taraftardan özür dilemek tek yapacağım şey. Artık başka bir alternatif var ona bakacağız. 3. yılımda 2. kez Türkiye Kupası finali kaybediyorum. Son derece üzücü. Taraftarlarımızdan özür diliyorum” dedi.

AÇLIKLARINI CİĞER DÜRÜMLE BASTIRDILAR
Finali kaybeden Fenerbahçeli futbolculara maç sonunda soyunma odasında ciğer dürüm siparişi verildi. Sarı-Lacivertli futbolcular ve teknik heyet, ne kadar üzgün olsalar da açlıklarını bastırmak için dürümleri yediler. (Habertürk)

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josef de souza Fenerbahçe

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Takım
O
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P
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
diyarbakırlıymış adı AKHİSAR tek suçu fenere koymakmış öğrendiğim kadar helal olsun
işte görüyorsunuz nasılda ağlıyo etekli souza ağlayın ağlayın açılırsınız:))
Aşkhisar, feneri akhisarda yendi tesadüf dediler istanbulda bir daha yendi şansızlık dediler diyarbakırda bir daha yendi...yani açıkçası akhisar feneri bütün Türkiye'yi dolaştıra dolaştıra öpüyoo :))))
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