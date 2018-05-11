Diyarbakır'da kupanın finalde kaybedilmesi Fenerbahçe cephesinde tam bir yıkıma neden oldu... Futbolcular büyük üzüntü yaşarken soyunma odasında adeta matem vardı...
90 dakika sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Josef de Souza, “Kelime bulmak zor. Büyük üzüntü yaşıyorum. Taraftardan özür dilemek tek yapacağım şey. Artık başka bir alternatif var ona bakacağız. 3. yılımda 2. kez Türkiye Kupası finali kaybediyorum. Son derece üzücü. Taraftarlarımızdan özür diliyorum” dedi.
AÇLIKLARINI CİĞER DÜRÜMLE BASTIRDILAR
Finali kaybeden Fenerbahçeli futbolculara maç sonunda soyunma odasında ciğer dürüm siparişi verildi. Sarı-Lacivertli futbolcular ve teknik heyet, ne kadar üzgün olsalar da açlıklarını bastırmak için dürümleri yediler. (Habertürk)
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