Josef de Souza ve Mert Nobre'den depremzedelere yardım organizasyonu

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza ile Brezilya asıllı teknik adam Mert Nobre, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım organizasyonu gerçekleştireceklerini duyurdu.

Sosyal paylaşım platformu "Instagram"daki hesaplarından açıklama yayımlayan Brezilyalı iki isim, "Bugün saat 20.00'de depremde mağdur olmuş vatandaşlarımıza yardım edebilmek, maddi kaynak oluşturabilmek için bir canlı yayın yapacağız. Birçok Brezilyalı ve başka milletten yabancı futbolcu katılacak. Amacımız hem yardım sağlamak hem de insanları kendi güçleri doğrultusunda yardıma teşvik etmek. Saat 20.00'de hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.



