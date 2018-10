Josef de Souza: Vitor Pereira'yı göndermek hataydı

O yüzden bence Vitor Pereira'yı göndermek bir hataydı. Bence benim orada çalıştığım en iyi hoca tüm gördüklerimi değerlendirirsem oydu. Cocu'yla kısa bir süre çalıştım. Bence Vitor harika bir hocaydı. Aykut Kocaman'a da bir parantez açmak istiyorum. Beni her zaman destekledi. Benimle her zaman konuştu. Kendisi benim için Türkiye'de tanıdığım bir referans niteliğinde. Çok az farkla şampiyon olamadık. O da çok büyük saygı duyduğum bir insan.

- FENERBAHÇE’DE ÇALIŞTIĞIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR KİMDİ? Türkiye'de birlikte çalıştığım en iyi hoca Vitor Pereira'ydı. Beni oraya getiren oydu. En başta insanların kafasında kalitemle ilgili soru işaretleri vardı. Benim için ödenen 8,5 milyon euroluk bonservis bedeli konuşuluyordu bu nedenle. Aynı zamanda bu paranın bir defansif orta saha oyuncusuna ödeniyor olması durumu söz konusuydu. Bu durum üzerime çok büyük bir yük bindirdi. İnsanlar bu baskı unsurunu oluşturdu. Ama o bana hep güvendi. Her zaman oynadım. Onun çalıştığı sezon 48 maçta ilk on birde forma giydim. Maalesef şampiyon olamadık ama şüphe duymuyorum bile, kesinlikle ama kesinlikle eğer bir sonraki yıl Fenerbahçe'nin başında devam etseydi şampiyon olmak için büyük bir şansımız olurdu.

- MEHMET TOPAL’A PARANTEZ AÇMAK İSTER MİSİN?

Mehmet Topal benim çok iyi bir arkadaşım. Aynı zamanda büyük bir futbolcu, büyük bir profesyonel. Türkiye'de 3 yıl onunla çalışma keyfini yaşadım. Ve bu 3 yıl boyunca hemen hemen her zaman birlikte oynadık. O büyük bir insan. İnsan olarak da onu çok seviyorum. Her zaman yeni gelenlerle yardımcı olmaya çalışıyor. Evet özlüyorum onu. Ama sadece onu değil tüm kadroyu özlüyorum. Fenerbahçe'de futbolcular tarafından her zaman çok iyi ağırlandım. Hem onlara hem de beni ağırlayan Türk halkına çok büyük bir sevgim var. Dediğim gibi Topal büyük bir futbolcu. Onun üzerine aşırı gidildiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. Maalesef son yıllarda şampiyon olmayı başaramadık. Suç hep bana veya ona yıkıldı.

Birlikte oynayamazlar dendi. Daha önceki röportajlarımda da söylediğim gibi, 5-0 yenerken, 4-0 yenerken, şov yaptığımız maçlar yaşarken birlikte oynamamızda hiçbir sorun yoktu. Ama ne zaman ki berabere kalıyorduk veya maç kaybediyorduk o zaman problem ben ve Topal oluyordu. Şu anda dönüp baktığımızda, orada çalışan tüm teknik direktörler Topal'ı oynatmış. Ben bunun pozitif bir işaret olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda taraftardan, sosyal medyada bu duruma karşı çıkanlardan çok daha fazla anlıyorlar futboldan. Tabi taraftar tarafını da anlayabiliyorum. Ama şunu da bilmek lazım, daha iyi bir seçenek yoktu. Daha iyi bir seçenek transfer edilmiş olsaydı onları anlardım. Ancak Fenerbahçe kadrosunda benim ve onun oynamamızdan daha iyi bir seçenek yoktu dediğim gibi. Bu nedenle de bu 3 yıl boyunca biz oynadık. Zaten ben gittikten sonraki durumu görmek de yeterli. Artık birlikte oynamıyoruz, kulüpte neler olduğunu görüyorsunuz.