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Josef Sural davasında sürücüye 2 yıl 11 ay hapis

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 22.07.2020 15:48 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların Kayseri deplasmanı dönüşü kiraladığı VIP minibüsün su kanalına devrilip, Çek futbolcu Josef Sural'ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmada tutuksuz sanık sürücü Esat Altıntaş'a 2 yıl 11 ay hapis cezası verilirken, ehliyetine de 1 yıl 6 ay el konuldu. Sanığın tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak cezanın bir kısmında indirim yapılmasına karar verildi.

Josef Sural davasında sürücüye 2 yıl 11 ay hapis

Alanyaspor'un 28 Nisan 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi.

Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. Alanya'dan bir firmadan kiralandığı belirtilen minibüs, 29 Nisan günü saat 02.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Dinek
mevkii yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi.

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Kazada Josef Sural, açılan kapıdan yola fırlarken, diğer futbolcular araç içinde savruldu. Başını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan Josef Sural, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sağ kolunda kırık olan Isaac Sackey, parmağında çatlak ve başında darbeye bağlı şişlik bulunan Welinton Souza ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano ve Papiss Demba Cisse de aynı hastanede tedaviye alındı.

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Olayın ardından tutuklanan minibüs sürücüsü Esat Altıntaş hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Futbolcular Sackey ve Campos'un şikayetçi olduğu davada Steven Caulker, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse ve Welinton Souza ise şikayetçi olmadı. Sürücü Esat Altıntaş, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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SANIK ALTINTAŞ: PİŞMANIM

Davanın karar duruşması Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Esat Altıntaş ve avukatıyla Josef Sural'ın eşi Denisa Suralova'nın avukatı katıldı. Futbolcuların katılmadığı duruşmada, sanık Altıntaş mahkemede, "Önceki savunmalarımı tekrarlarım, öncelikle böyle bir kaza olduğu için pişmanım, uykulu değildim, hızlı da değildim, kaza yerinde bariyerlerin olmaması ve aydınlatmanın yeterli olmaması da kazanın oluşumunda etkili olmuştur, beraatımı isterim, takdir mahkemenizindir" dedi.

SANIĞA 2 YIL HAPİS VE EHLİYETİNE EL KONULDU

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Esat Altıntaş'a 2 yıl 11 ay hapis cezası verirken, sürücü belgesine de 1 yıl 6 ay el konuldu. Tutukluluk halinin göz önünde bulundurulmasıyla birlikte mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanık Altıntaş'ın cezasında indirim yapılmasına karar verdi.

(DHA)

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