Josef-Vida kavgasının detayları ortaya çıktı

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbide sinirler gerildi. Siyah-beyazlıların 2-1 önde olduğu sırada Josef de Souza ile Domagoj Vida arasında bir gerginlik yaşandı.

Maçın 81. dakikasında Beşiktaş'ta Domagoj Vida ile Josef de Souza, birbirine sert sözler sarf ettiği görüntülenirken, bu isimlerin birbirlerinin üstüne yürümesini takım arkadaşları engelledi.

KAVGANIN PERDE ARKASINI ULAŞILDI

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'ın kullandığı bir korner de tıpkı Lizbon maçında ki hata yapan siyah beyazlı savunma da Josef, Vida' ya çıkışıp saha için de kavga ederlerken kavganın detayları ortaya çıktı.

MAÇ SONU BARIŞTILAR

Josef'in kavga sırasında Vida'ya "Böyle adam mı paylaşılır? Bunu hep yapıyoruz" dediği öğrenildi. Bu sözler ortamı daha da gererken, iki oyuncu da birbirinin üzerine yürümüş Josef, Vidayı iterek tepkisini sertleştirmişti. Maçın ardından ise galibiyette gelince iki oyuncu birbirine sarılıp poz verdi ve sorun çözüldü.

