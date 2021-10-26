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Josef-Vida kavgasının detayları ortaya çıktı

26.10.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan ve 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sonuçlanan dev derbide dikkat çeken bir an yaşanmıştı. Beşiktaş'ın iki tecrübeli ismi Josef de Souza ve Domagoj Vida gerginlik yaşamış ikili birbirinin üzerine yürümüştü. Yaşanan bu gerginliğin detayları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Josef-Vida kavgasının detayları ortaya çıktı
Domagoj Vida

Domagoj Vida

HIR Hırvatistan
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 10. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbide sinirler gerildi. Siyah-beyazlıların 2-1 önde olduğu sırada Josef de Souza ile Domagoj Vida arasında bir gerginlik yaşandı.

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Maçın 81. dakikasında Beşiktaş'ta Domagoj Vida ile Josef de Souza, birbirine sert sözler sarf ettiği görüntülenirken, bu isimlerin birbirlerinin üstüne yürümesini takım arkadaşları engelledi.

KAVGANIN PERDE ARKASINI ULAŞILDI

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'ın kullandığı bir korner de tıpkı Lizbon maçında ki hata yapan siyah beyazlı savunma da Josef, Vida' ya çıkışıp saha için de kavga ederlerken kavganın detayları ortaya çıktı.

MAÇ SONU BARIŞTILAR

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Josef'in kavga sırasında Vida'ya "Böyle adam mı paylaşılır? Bunu hep yapıyoruz" dediği öğrenildi. Bu sözler ortamı daha da gererken, iki oyuncu da birbirinin üzerine yürümüş Josef, Vidayı iterek tepkisini sertleştirmişti. Maçın ardından ise galibiyette gelince iki oyuncu birbirine sarılıp poz verdi ve sorun çözüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Josef de Souza
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