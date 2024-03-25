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Joshua King İsmail Kartal'ı bin pişman etti! Sakatlığı nedeniyle tam 19 maçı kaçırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.03.2024 10:48
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Süper Lig'e bildirilen listede kendisine yer bulamayan Ryan Kent'in yerine Joshua King kadroya dahil edilirken yıldız ismin yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kadrodan uzak kalması İsmail Kartal'ı pişman etti. İşte detaylar...

Joshua King

Joshua King

NOR Norveç
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig' bildirilen listede Ryan Kent'e yer vermezken Joshua King'i listede tutmuştu. Ancak başarılı teknik adam bu kararı sonrası bin pişman oldu.

1 AYDIR YOK

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Bu sezon 23 maçta görev yapan Joshua King, çeşitli sakatlıklar nedeniyle 19 maçı kaçırmış durumda. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'daki Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan ve ayak bileğindeki problem nedeniyle 1 aydır takıma dönemeyen Norveçli forvetin ne kadar süre daha sahalardan uzak kalacağı belli değil. King'in tedavisi devam ediyor.

4 GOL 4 ASİST

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Fenerbahçe'de bu sezon 23 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

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