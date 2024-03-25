Joshua King İsmail Kartal'ı bin pişman etti! Sakatlığı nedeniyle tam 19 maçı kaçırdı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig' bildirilen listede Ryan Kent'e yer vermezken Joshua King'i listede tutmuştu. Ancak başarılı teknik adam bu kararı sonrası bin pişman oldu.

1 AYDIR YOK

Bu sezon 23 maçta görev yapan Joshua King, çeşitli sakatlıklar nedeniyle 19 maçı kaçırmış durumda. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'daki Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan ve ayak bileğindeki problem nedeniyle 1 aydır takıma dönemeyen Norveçli forvetin ne kadar süre daha sahalardan uzak kalacağı belli değil. King'in tedavisi devam ediyor.

4 GOL 4 ASİST

Fenerbahçe'de bu sezon 23 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.





