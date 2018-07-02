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Juan Carlos Osorio'dan Neymar’a: Palyaço

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 02.07.2018 22:20 | Son Güncelleme

Meksika Milli Takımı teknik direktörü Juan Carlos Osorio, Brezilya'ya elenmelerinin ardından Neymar hakkında ağır sözler kullandı. Osorio, "Futbol, adamların oyunudur palyaçoların değil" dedi.

Juan Carlos Osorio'dan Neymar’a: Palyaço

Dünya Kupası’nda son 16 turunda Brezilya’ya elenen Meksika’da teknik direktör Juan Carlos Osorio, Neymar’ı sert sözlerle eleştirdi.

Neymar’ın Meksika maçında sürekli kendini yere attığını söyleyen Osorio, ”Maçın hakemi, kararları hep Brezilya lehine verdi. Neymar’ın sürekli kendini yere atması yüzünden oyunun bu kadar zaman kaybetmesi futbol için bir utanç. Hakem, bu olaya hiçbir şey söylemedi, müdahale etmedi. Oyuncularım da bu durumdan çok etkilendi. Futbol, adamların oyunudur palyaçoların değil” sözlerini kullandı.

2-0 yenildikleri maçı değerlendiren tecrübeli teknik adam, ”Brezilya’ya karşı böyle bir oyun ortaya koymuş olmamız, Meksika’nın iyi bir takım olduğunu gösteriyor. Umarım oyuncularımız Avrupa’ya gelmeye devam edecek ve her hafta dünyanın en iyi takımlarına karşı oynayacak. Böylece milli takımımız da gelişecek” şeklinde konuştu.

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Juan Carlos Osorio neymar

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