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Dünya Kupası'nda hem karısı hem sevgilisiyle...

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 13.07.2018 16:01 | Son Güncelleme

Dünya Kupası'na 2. turda veda eden Meksika Milli Takımı'nda skandal ortaya çıktı. İşte detaylar...

Meksika basınından bomba iddia...

Dünya Kupası'nda skandal!

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Meksika Milli Takımı skandalla sarsıldı.

Meksika Milli Takımı skandalla sarsıldı.
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Dünya Kupası'na Brezilya mağlubiyetiyle veda eden Meksika'nın Kolombiyalı teknik direktörü Juan Carlos Osorio'nun Rusya'ya hem eşi ve ailesini hem de sevgilisini getirdiği ortaya çıktı.

Dünya Kupası'na Brezilya mağlubiyetiyle veda eden Meksika'nın Kolombiyalı teknik direktörü Juan Carlos Osorio'nun Rusya'ya hem eşi ve ailesini hem de sevgilisini getirdiği ortaya çıktı.
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Turnuvanın sürpriz takımlarından Meksika daha ilk maçta Almanya'yı 1-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekmişti.

Turnuvanın sürpriz takımlarından Meksika daha ilk maçta Almanya'yı 1-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekmişti.
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Son maçta İsveç'e 3-0 yenilerek grubu ikinci sırada tamamlayan Kuzey Amerika ekibi, ikinci turda da Brezilya'ya 2-0 mağlup olup turnuvadan elenmişti.

Son maçta İsveç'e 3-0 yenilerek grubu ikinci sırada tamamlayan Kuzey Amerika ekibi, ikinci turda da Brezilya'ya 2-0 mağlup olup turnuvadan elenmişti.
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Meksika basınının iddiasına göre; Meksika Teknik Direktörü Osorio, Brezilya ile oynanan maça eşi, çocuklarını ve sevgilisini getirdi.

Meksika basınının iddiasına göre; Meksika Teknik Direktörü Osorio, Brezilya ile oynanan maça eşi, çocuklarını ve sevgilisini getirdi.
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Juliet Osorio Ceballos ile evli olan ve bu evliliğinden Juan Sebastian ve Sergio adında iki de erkek çocuğu olan Osorio'nun 2016'dan bu yana spor spikeri Mariana Zacarias ile bir ilişkisi yaşadığı ortaya çıktı.

Juliet Osorio Ceballos ile evli olan ve bu evliliğinden Juan Sebastian ve Sergio adında iki de erkek çocuğu olan Osorio'nun 2016'dan bu yana spor spikeri Mariana Zacarias ile bir ilişkisi yaşadığı ortaya çıktı.
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Brezilya maçı esnasında stattan bir paylaşım yapan Zacarias, Meksika bayrağı ve kalp emojisiyle "Her zaman seninle" yazdı.

Brezilya maçı esnasında stattan bir paylaşım yapan Zacarias, Meksika bayrağı ve kalp emojisiyle "Her zaman seninle" yazdı.
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Konuyla ilgili TV Notas'a konuşan ismini vermek istemeyen bir kaynak, bu ikili ilişki durumunun Osorio'nun kafasını karıştırdığı ve son iki maçtaki mağlubiyetin bununla ilgili olduğunu savundu.

Konuyla ilgili TV Notas'a konuşan ismini vermek istemeyen bir kaynak, bu ikili ilişki durumunun Osorio'nun kafasını karıştırdığı ve son iki maçtaki mağlubiyetin bununla ilgili olduğunu savundu.
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İsimsiz kaynak, "Her zaman durumun kontrol altında olduğunu, hem eşiyle hem sevgilisiyle hem de takımla olabileceğini söylerdi.

İsimsiz kaynak, "Her zaman durumun kontrol altında olduğunu, hem eşiyle hem sevgilisiyle hem de takımla olabileceğini söylerdi.
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Ancak o kızla birlikte olmaya başladığından beri kafası karışık bir hale büründü. Eşi Ceballos, Osorio'nun Zacarias ile birlikte olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

Ancak o kızla birlikte olmaya başladığından beri kafası karışık bir hale büründü. Eşi Ceballos, Osorio'nun Zacarias ile birlikte olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.
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Dünya Kupası'nda skandal!

Dünya Kupası'nda skandal!
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Dünya Kupası'nda skandal!

Dünya Kupası'nda skandal!
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Dünya Kupası'nda skandal!

Dünya Kupası'nda skandal!
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Dünya Kupası'nda skandal!

Dünya Kupası'nda skandal!
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Dünya Kupası'nda skandal!

Dünya Kupası'nda skandal!
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Dünya Kupası'nda skandal!

Dünya Kupası'nda skandal!
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Dünya Kupası'nda skandal!

Dünya Kupası'nda skandal!
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Dünya Kupası'nda skandal!

Dünya Kupası'nda skandal!
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Dünya Kupası'nda skandal!

Dünya Kupası'nda skandal!
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Dünya Kupası'nda skandal!

Dünya Kupası'nda skandal!
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Dünya Kupası'nda skandal!

Dünya Kupası'nda skandal!
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Dünya Kupası'nda skandal!

Dünya Kupası'nda skandal!
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Dünya Kupası'nda skandal!

Dünya Kupası'nda skandal!
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Dünya Kupası'nda skandal!

Dünya Kupası'nda skandal!
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Dünya Kupası'nda skandal!

Dünya Kupası'nda skandal!
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Dünya Kupası'nda skandal!

Dünya Kupası'nda skandal!
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Dünya Kupası'nda skandal!

Dünya Kupası'nda skandal!
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Anahtar Kelimeler:
Juan Carlos Osorio Juliet Osorio Ceballos Mariana Zacarias

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