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  4. Jude Bellingham 20 yaşında tarih yazıyor! Real Madrid'de şov var

Jude Bellingham 20 yaşında tarih yazıyor! Real Madrid'de şov var

08.10.2023 12:46 | Son Güncelleme:
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İngiliz futbolcu Jude Bellingham, sezon başında transfer olduğu Real Madrid formasıyla oynadığı 10 maçta 10 gol, 3 asist katkısı verirken, kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Jude Bellingham 20 yaşında tarih yazıyor! Real Madrid'de şov var
Jude Bellingham

Jude Bellingham

İNG İngiltere
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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La Liga’nın 9. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Osasuna’yı 4-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelede 2 gol kaydeden İngiliz futbolcu Jude Bellingham, bu sezon Real Madrid formasıyla kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Genç yetenek, 8’si La Liga, 2’si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere görev aldığı 10 maçta, 10 gol sevinci yaşarken, 3 de gol pası verdi.

20 yaşındaki futbolcu, 3 sezon forma giydiği Borussia Dortmund’da orta sahanın savunma bölümünde görev alırken, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise Bellingham’ı orta sahanın hücum bölgesinde rol vermesiyle birlikte skor katkısında kariyer rekoruna ulaştı.
Jude Bellingham ligde Almeria ve Osasuna maçlarında 2’şer, Athletic Bilbao, Celta Vigo, Getafe ve Girona müsabakalarında 1’er, Şampiyonlar Ligi’nde de Union Berlin ve Napoli karşısında 1’er gol kaydetti.

Genç futbolcu ayrıca Almeria, Girona ve Napoli müsabakalarında da 1’er asist üretti.

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