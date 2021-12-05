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Jude Bellingham'dan hakeme şike göndermesi

05.12.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Bundesliga'nın 14. hafta mücadelesinde Bayern Münih'e 3-2 mağlup olan Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Jude Bellingham, karşılaşmanın ardından maçın hakemine tepki gösterdi.

Jude Bellingham'dan hakeme şike göndermesi
Jude Bellingham

Jude Bellingham

İNG İngiltere
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Bundesliga'nın 14. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Bayern Münih'in 3-2'lik galibiyetinin ardından Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Jude Bellingham, karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.

"ŞİKEYE KARIŞMIŞ BİR HAKEM..."

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Bayern Münih'e galibiyeti getiren penaltı kararı hakkında konuşan Bellingham, "Benim için penaltı değildi, Hummels topa bakmıyor bile. Oyundaki kararların çoğuna bakabilirsiniz. Almanya'daki en büyük maça daha önce şikeye karışmış bir hakem veriyorsunuz, ne bekliyorsunuz?" sözleri ile tepkisini dile getirdi.

Maçın hakemi Felix Zwayer'in ismi 2005 yılında bir şike skandalına karışmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Bundesliga Borussia Dortmund
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