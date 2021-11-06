YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Judo: Grand Slam

Judo: Grand Slam

06.11.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcu Vedat Albayrak altın madalya kazandı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Judo Grand Slam’de milli sporcu Vedat Albayrak, erkekler 81 kiloda birincilik kürsüsüne çıktı.

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Vedat Albayrak, ilk turda maç yapmadı. İkinci maçında Özbek, çeyrek finalde Azerbaycan, yarı finalde Kanadalı ve final müsabakasında Hırvat rakiplerini yenerek birinci olmayı başardı.

Bakü Grand Slam’de yarın erkekler +100 kiloda Cemal Erdoğan tatamiye çıkacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNERYasak aşk işkencesi! Herkesten helallik istediYasak aşk işkencesi! Herkesten helallik istedi
Ankara'da arkadaşını öldürüp ihbarda bulunan zanlı Kırıkkale'de yakalandıAnkara'da arkadaşını öldürüp ihbarda bulunan zanlı Kırıkkale'de yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan

Ankara Namaz Vakitleri 7 Kasım Pazar

İmsak
05:52
Sabah
07:17
Öğle
12:37
İkindi
15:22
Akşam
17:47
Yatsı
19:07

Ankara Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Pazar

Alper Armağan Eczanesi
Cankaya
Altınkan Eczanesi
Cankaya
Asal Eczanesi
Cankaya
Cadde Dikmen Eczanesi
Cankaya
Kumrular Eczanesi
Cankaya
Yeni Gordion Eczanesi
Cankaya
Yeni Naz Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Adana'da polise ve ekip aracına çarpıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da polise ve ekip aracına çarpıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.