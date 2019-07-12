SPOR

Julen Lopetegui'den Fernando yorumu

İSPANYA HABERLERİ  | 12.07.2019 17:20 | Son Güncelleme

Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui, takımının ilk kamp döneminin son çalışması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Julen Lopetegui'den Fernando yorumu

Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui, takımının ilk kamp döneminin son çalışması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fernando transferinin bittiğine dair sinyaller veren İspanyol antrenör Lopetegui, "O çok iyi tanıdığımız bir oyuncu. Takımda bize çok faydalı olacaktır. Tecrübeli ve geçtiğimiz yıl çok iyi bir sezon geçirdi" dedi.

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Dünyaca ünlü yıldız futbolcuya büyük şokDünyaca ünlü yıldız futbolcuya büyük şok
Neymar'ı olmazsa hedefte o varNeymar'ı olmazsa hedefte o var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Julen Lopetegui fernando

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2019/20 sezonu)

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2019/20 sezonu)

Fenerbahçe transfer resmen açıkladı

Fenerbahçe transfer resmen açıkladı

Fernando İspanya'da! İşte görüntüler

Fernando İspanya'da! İşte görüntüler

Mert Nobre'ye flaş teklif! Resmen açıkladı

Mert Nobre'ye flaş teklif! Resmen açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Emre Mor için karar verildi

Emre Mor için karar verildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yılın transfer bombası patladı!

Yılın transfer bombası patladı!

Başkan Griezmann'ı açıkladı! Yeni takımı...

Başkan Griezmann'ı açıkladı! Yeni takımı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Julen Lopetegui'den Fernando yorumu

Lopetegui'den Fernando yorumu

Pique'nin vergi kaçırma cezası onandı

Dünyaca ünlü yıldız futbolcuya büyük şok

Barcelona, Neymar'ı alamazsa hedefindeki isim; Salah

Neymar'ı olmazsa hedefte o var

Atletico Madrid rekor transferi Joao Felix'i tanıttı

Atletico Madrid, Joao Felix'i tanıttı

Emre Mor, Celta Vigo'da kamp kadrosuna alınmadı

Emre Mor için karar verildi

Atletico Madrid'den Barcelona'ya Griezmann tepkisi

Atletico'dan Barça'ya Griezmann tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.