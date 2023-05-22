Julia Fox kıyafetiyle ağızları açıkta bıraktı! Göğüslerini görenler şaştı kaldı

Kim Kardashian ile boşanma aşamasındayken aşk hayatıyla dikkat çeken rapçi Kanye West, o dönem Julia Fox ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Fox ile ilişki yaşarken Kardashian'a bir kamyonet dolusu kırmızı gül gönderen ve "Benim görüşüm gayet açık ve berrak" yazan West'in bu hareketi herkesi şoke etmişti. Fox ise bir süre sonra ilişkisinin bitirmişti.

Ancak hafızalara bu ilişki ile kazınan model bu dönemden sonra giydiği ilginç kıyafetlerle anılmaya başladı.

Son olarak prezervatiften elbise giyen Julia Fox Cannes Film Festivali'nde de ağızları açık bıraktı.

Şeffaf bir üst giyerek göğüslerini açıkta bırakan model kesinlikle hayal gücüne hiçbir şey bırakmadı.

Julia'nın üst kısmı, göğüs dekoltesini içine alan ve orta kısmının üzerinden geçen transparan bir tasarımdı. Ünlü isim, alt yarısını bir kumaş havuzuna dönüşen iki katlı hacimli beyaz bir etekle örttü.

