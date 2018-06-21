Julian Nagelsmann, gelecek sezon Leipzig'in başına geçecek!

Leipzig Kulübünden yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı takımı 2019-2020 sezonu itibarıyla Nagelsmann’ın çalıştıracağı belirtilerek, 30 yaşındaki teknik adamın 2023’e kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.
Hoffenheim Kulübünden yapılan açıklamada da teknik direktör Nagelsmann’ın 2018-2019 sezonu sonunda kulüpten ayrılacağı belirtildi.
Açıklamada, Nagelsmann ile Hoffenheim Kulübü arasındaki sözleşmenin 30 Haziran 2021'e kadar sürdüğü, ancak genç teknik direktörün sözleşmede yer alan ayrılma maddesini kullanarak önceden sözleşmeden çıkacağı ifade edildi.
9 yıldan beri Hoffenheim’da görev yapan Nagelsmann, 2016’ın şubat ayında Hoffenheim’in teknik direktörü olmadan önce genç takımları çalıştırmıştı.
Bundesliga’nın en genç teknik direktörü olarak tarihe geçen Nagelsmann, Hoffenheim ile gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.
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