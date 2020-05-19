Jürgen Klopp: Bizi şampiyon ilan etmeliler!

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, sezonun oynanmaması durumunda kendilerinin şampiyon ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Sezonun kendilerinin şampiyonluğu ile tescil edilmesi gerektiğini belirten başarılı teknik adam, "Sezonun iptal edilmesini isteyen insanlar olduğunu duyuyorum. Ligin %76'sı oynanmış ve siz bunu silmek mi istiyorsunuz? Bence bu adaletsiz olur. İç saha tablosunda lideriz, deplasman tablosunda lideriz. Bizim şampiyon ilan edilmemiz gereken bir sezon bu." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının yarattığı krizle ilgili konuşan Klopp, "Şu andaki krizle ilgilenmek en önemli şey ancak bu bazı şeylerin de hiç önemi yok demek değil. Hayatta şampiyon olamamaktan da kötü şeyler var, birçok insanın problemleri var. İnsanlar ölüyor, biz de her şeye hazır olmalıyız." dedi.

