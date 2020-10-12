SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Jürgen Klopp Liverpool'a yeni kaleci istemiyor

Jürgen Klopp Liverpool'a yeni kaleci istemiyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 12.10.2020 09:15 | Son Güncelleme

Liverpool, Aston Villa karşılaşmasında alınan 7 gollü yenilginin sorumlusu olarak gösterilen Adrian'ın yerine kaleci almayı düşünmüyor.

Jürgen Klopp Liverpool'a yeni kaleci istemiyor

Aston Villa'dan 7 gol yiyen Liverpool'da kaleci Allison'un sakat olması nedeniyle kalenin yedek eldiven Adrian teslim olmaya devam edeceği, Kırmızılar'ın kaleci transferi yapmayacağı belirtiliyor.

İngiliz basını, Allison gelene kadar kaleyi koruyacak olan Adrian'uın güven vermemesi ve Aston Villa maçında yaşananların ardından yeni transfer yapacağına ilişkin haberleri yayınlıyordu. Transfer dönemi bitmesine rağmen kaleciler konusunda esneklik bulunulan dönem içerisinde Liverpool'un Stoke kalecisi Jack Butland'i alacağı konuşuluyordu ancak gerçek daha sonradan ortaya çıktı.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp'un Adrian'a olan güvenini göstermek ve yeni bir kaleci transferi yapmayı uygun görmediği için Alisson gelene kadar kalede Adrian'ın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Allison'un omzundaki sakatlığının bitmesine 2-3 haftalık bir süre kaldığı ifade ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBaba olan Soner Sarıkabayı'nın ilk sözleriBaba olan Soner Sarıkabayı'nın ilk sözleri
Arsene Wenger'den Mesut Özil'e büyük övgü!Arsene Wenger'den Mesut Özil'e büyük övgü!
G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!
Canınız sağolsun! Direkleri geçemedik...
Canınız sağolsun! Direkleri geçemedik...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
''Başkan söylesene, maçı nasıl sattın?''
''Başkan söylesene, maçı nasıl sattın?''
Çırılçıplak poz vermişti... İlk kez konuştu!
Çırılçıplak poz vermişti... İlk kez konuştu!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Cenk Tosun'a kötü haber!
Cenk Tosun'a kötü haber!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Tottenhamlılar Sörloth'u duyunca çıldırdı
Tottenhamlılar Sörloth'u duyunca çıldırdı
Cengiz Ünder dünya devine transfer oluyor!
Cengiz Ünder dünya devine transfer oluyor!
Ve Harry Kane imzayı attı, rekor kırdı!
Ve Harry Kane imzayı attı, rekor kırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jürgen Klopp Liverpool'a yeni kaleci istemiyor
Jürgen Klopp'dan kaleci açıklaması!
Arsene Wenger: Mesut Özil'in oynatılmaması israftır
Flaş Mesut Özil açıklaması
Arsene Wenger'den Mesut Özil'e büyük övgü: Maç kazandırır
Arsene Wenger'den Mesut Özil'e büyük övgü!
Mesut Özil fesih için 15 milyon euro istedi
Mesut Özil'den flaş talep! 15 milyon euro...
Shaqiri'nin ikinci testi negatif çıktı
Shaqiri'nin ikinci test sonucu belli oldu
Paul Pogba'dan flaş Real Madrid açıklaması
Paul Pogba'dan flaş Real Madrid açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.