Jürgen Klopp: "Süper Lig'in amacı para! Sorunsam giderim"

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Liverpool'un da içinde olduğu 12 kulübün "Süper Lig" fikrine sıcak bakmadığını açıkladı.

2019 yılında Süper Lig projesiyle ilgili "Liverpool'un 10 yıl boyunca Real Madrid ile karşılaşacağı bir sistemi neden oluşturmalıyız? Bunu kim görmek ister? Benim için Şampiyonlar Ligi, her zaman aynı takımlara karşı oynamadığınız Süper Lig'dir." diyen Jürgen Klopp, bu sözlerinin arkasında olduğunu açıkladı.

"SÜPER LİG İÇİN FİKRİM DEĞİŞMEDİ"

Jürgen Klopp, "Süper Lig konusunda fikrim değişmedi. İnsanlar mutsuz, bunu anlıyorum. Ben ve futbolcular sürece dahil değiliz. Bu karara ben karışamam, Liverpool bazı kararlardan daha fazlasıdır. Amacım her zaman Şampiyonlar Ligi'nin parçası olmak. Ancak West Ham United'ın da Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi fikrini beğendim." dedi.

"MESELE SADECE PARA"

Deneyimli teknik adam "12 kulübün bu kararını neden aldığını anlamadım. Ancak UEFA sadece bazı şeylere karar veremez, FIFA da karar veremez. UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni değiştirmek istiyor ve onlara fazla maç olduğunu söyledim ve bundan hoşlanmıyorum. Sürekli daha fazla maç fikri! UEFA ve kulüpler için bu tamamen para ile alakalı. Süper Lig için de böyle, mesele sadece para" ifadelerini kullandı.