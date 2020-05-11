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Jürgen Klopp, Yasin Öztekin'i Liverpool'a davet etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 11.05.2020 22:33 | Son Güncelleme

Sivasspor forması giyen Yasin Öztekin, Alman teknik adam Jürgen Klopp, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Jürgen Klopp, Yasin Öztekin'i Liverpool'a davet etti

Spor Arena Instagram canlı yayınına konuk olan Öztekin, "Bugün oğlumun doğum günü. Jürgen Klopp'u çok sevdiği için video istedim ondan. Klopp beni kırmadı, video gönderdi. İnşallah babanın yeteneklerini alırsın dedi. Liverpool'a bekleriz dedi. Çok mutlu oldum. Bunu her hoca yapmaz. Hele böyle dünya starı bir hoca...'' dedi.

"BÜYÜK İHTİMALLE AYRILACAK"

Mert Hakan ve Emre Kılıç'ın transfer dedikoduları hakkında konuşan Öztekin, "Emre Kılınç, Mert Hakan ve birkaç arkadaşımız daha var. Onlar büyük ihtimalle ayrılacak. Öyle gözüküyor. Tabii daha net değil. Onların kariyeri için de daha iyi olabilir.'' şeklinde konuştu.

Hem Mert Hakan hem de Emre'nin çok başarılı futbolcular olduğunu belirten Öztekin, "Avrupa kapıları onlara açık. Onlarla da konuşuyorum. Türkiye'de daha iyi takıma gidebiliyorsa gitsinler tabii ama önceleri Avrupa olmalı. Onların da kafası karışık galiba. Avrupa'ya gidebilirlerse onlar için en iyisi olur" şeklinde konuştu.

Portekizli yıldız Ronaldo hakkında sözlerine devam eden Öztekin, "Cristiano Ronaldo'nun benim için çok özel bir yeri var.'' dedi. Jürgen Klopp mu, Fatih Terim mi? sorusuna Öztekin, "İkisinin de yeri ayrı. Beni ilk profesyonel yapan Klopp. Ondan çok şey öğrendim. Fatih Terim'i de çok seviyorum. Bana çok şey kattı. İkisini de çok seviyorum" açıklamasını yaptı.

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