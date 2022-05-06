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Jürgen Klopp'tan UEFA'ya bilet eleştirisi

06.05.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jürgen Klopp'tan UEFA'ya bilet eleştirisi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile yapacakları maç için takımlarına ayrılan bilet sayısını yetersiz bulduğunu söyledi.

İngiltere basınına konuşan Alman teknik adam, 28 Mayıs Cumartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te oynanacak final maçında taraflara az sayıda bilet kotası verildiğini savunarak, "Bize ve diğer tarafa sadece 20 bin bilet kontenjanı tanındı. Ama stadın kapasitesi 75 bin kişi. 35 bin kişinin bileti nerede?" ifadelerini kullandı.

Liverpool'un taraftar grupları ise bu durumu protesto etmek amacıyla final maçına biletsiz de olsa katılmak için Paris'e gitmeyi planladıklarını duyurdu.

Stade de France'ın ev sahipliği yapacağı final maçında, Liverpool ve Real Madrid taraftarlarının her birine 19 bin 618 bilet kontenjanı tanındı. 12 bin bileti sitesinden uluslararası futbolseverlere satan UEFA, kalan 23 binin üzerinde bileti ise ulusal federasyonların temsilcileri, ticari ortaklar, yayıncılar ve UEFA'nın resmi "misafirperverlik programı" kapsamında dağıtacak.

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