Justin Bieber'dan Selena Gomez itirafı: Pervasız davrandım

Justin Bieber, eski sevgilisi Selena Gomez’le yaşadığı 8 yıllık ilişki sırasında pervasız davrandığını itiraf etti.

Gomez’den ayrıldıktan sonra bir süre yolunu bulmaya çalıştığını söyleyen 25 yaşındaki ünlü şarkıcı, Gomez’le uzun süreli ilişkisinin onu hala yaraladığını da dile getirdi.



Bieber, “Hailey’i çok fazla vakit geçirmeye başlamadan önce uyarmıştım. Ona şöyle dedim, ‘Dinle, canım hala çok yanıyor ve hala yolumu bulmaya çalışıyorum. Sana bağlanmaya hazır değilim. Bir şey söyleyip sonra tersini yapmak istemiyorum'."

O dönem neden canının yandığını hissettiğine dair soruyaysa Bieber, “Önceki ilişkim beni incitmişti” diye yanıt verdi.

Öte yandan Selena Gomez ise daha önce verdiği röportajda Bieber'le ilişkisinde "duygusal istismara" uğradığını söylemişti.

Bieber, 2018’de ünlü model Hailey Baldwin’le dünyaevine girmişti.



