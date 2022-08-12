Justin Bieber'ın videosunu paylaştığı Sofi Ömer kimdir? Sofi Ömer nereli ve kaç yaşında?

Justin Bieber, Sofi Ömer'in halay videosunu paylaştı. Kanadalı ünlü şarkıcının yaptığı paylaşım sonrası sosyal medyada gündem olan Sofi Ömer'e teklif yağıyor. Peki Sofi Ömer kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

SOFİ ÖMER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sofi Ömer, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaşamaktadır. Davet üzerine düğünlerde halay çeken 70 yaşındaki adam düğünlere katılmadan daha önce hayvancılıkla uğraşıyordu.

Sofi Ömer, 25 yıldır düğünlerde halay çektiği biliniyor.

Sofi Ömer'in daha önceki halay görüntüleri de TikTok kullanıcıları tarafından epey ilgi görmüştü.

Sofi ömer'in dansı başka ülkelerde taklit edilmeye başlanarak, akım olmuştu.

JUSTIN BIEBER, SOFİ ÖMER'İN VİDEOSUNU PAYLAŞMIŞTI

Şarkıları milyarlarca kişi tarafından dinlenen Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, sosyal medyada viral olmuş bir paylaşımı sayfasına taşımıştı. Bieber, Instagram hesabından, "Şemdinlili Sofi Ömer"in halayını paylaşmıştı.

Halay müziği yerine rap müzikle kurgulan video, ünlü şarkıcının 253 milyon takipçisine ulaşmıştı.

Yıldız şarkıcının paylaşımına binlerce yorum gelince Sofi Ömer videoları da en çok arananlar listesine girmişti





