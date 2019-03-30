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Juventus 1 - 0 Empoli (Serie A)

İTALYA HABERLERİ  | 30.03.2019 22:18 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'da şampiyonluğun en büyük favorisi Juventus, Salih Uçan'ın formasını giydiği Empoli'yi konuk etti. Cristiano Ronaldo'dan yoksun sahaya çıkan Juventus, Moise Kean'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.

Juventus 1 - 0 Empoli (Serie A)

Serie A'nın 29. haftasında Juventus, sahasında ligde kalma mücadelesi veren Empoli'yi konuk etti. Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı nedeniyle yer almadığı maçta Juventus, Empoli'yi 1-0 mağlup etti.

Juventus'a galibiyeti getiren tek golü, 72. dakikada Moise Kean kaydetti. Empoli'de ise Milli futbolcu Salih Uçan, 79. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetin ardından Juventus, puanını 78'e yükseltti ve maç fazlasıyla 18 puan farkla liderliğini devam ettirdi. Empoli ise 25 puanla 17. sırada kaldı.

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juventus empoli

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