Juventus 1 - 0 Empoli (Serie A)

Serie A'nın 29. haftasında Juventus, sahasında ligde kalma mücadelesi veren Empoli'yi konuk etti. Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı nedeniyle yer almadığı maçta Juventus, Empoli'yi 1-0 mağlup etti.

Juventus'a galibiyeti getiren tek golü, 72. dakikada Moise Kean kaydetti. Empoli'de ise Milli futbolcu Salih Uçan, 79. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetin ardından Juventus, puanını 78'e yükseltti ve maç fazlasıyla 18 puan farkla liderliğini devam ettirdi. Empoli ise 25 puanla 17. sırada kaldı.

