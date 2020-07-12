SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Juventus 1 puanı 90'da penaltıyla kurtardı

Juventus 1 puanı 90'da penaltıyla kurtardı

İSPANYA HABERLERİ  | 12.07.2020 08:21 | Son Güncelleme

Serie A'da zirveyi yakından ilgilendiren maçta lider Juventus, 90. dakikada bulduğu penaltı golüyle Atalanta ile 2-2 berabere kaldı.

Juventus 1 puanı 90'da penaltıyla kurtardı

İtalya Serie A 32. hafta mücadelesinde lider Juventus ile Atalanta karşı karşıya geldi.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın 16. dakikasında Duvan Zapata'nın golüyle öne geçen Atalanta ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarının 55. dakikasında Cristiano Ronaldo penaltı vuruşuyla skoru eşitledi. Atalanta pes etmeyerek galibiyet için tüm hamlelerini gerçekleştirdi ve 81. dakikada Malinovskiy ceza sahası önünden sert şutuyla takımını öne geçirdi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Cristiano Ronaldo bir kez daha penaltıda topun başına geçerek topu ağlarla buluşturdu. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Cristiano Ronaldo bu sezon 11. penaltı golünü kaydederek gol sayısını 28'ye çıkardı Atalanta Lazio'nun puan kaybettiği haftada 2. sıraya çıkma şansını kaçırdı.

Bu sonuçla Atalanta 67 puana yükseldi. Juventus ise puanını 76'ya çıkardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Atletico 10 kişi Real Betis'ten 3 puanı söküp aldıAtletico 10 kişi Real Betis'ten 3 puanı söküp aldı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Denetleme sırasında fark edildiler! İstanbul'da tekneye baskın

Denetleme sırasında fark edildiler! İstanbul'da tekneye baskın

Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar

Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar

Alper Potuk isyan etti!

Alper Potuk isyan etti!

Fenerbahçe'nin hocasını açıkladı!

Fenerbahçe'nin hocasını açıkladı!

Fatih Terim adım adım başkanlığa!

Fatih Terim adım adım başkanlığa!

Ahmet Nur Çebi'den flaş yabancı sınırı açıklaması

Ahmet Nur Çebi'den flaş yabancı sınırı açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bir devrin sonu! Messi Barça'dan ayrılıyor!

Bir devrin sonu! Messi Barça'dan ayrılıyor!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Heykelinin çıplak hali şaşırttı

Heykelinin çıplak hali şaşırttı

Ronaldo etkilemedi, Messi gitse farklı olurdu

Ronaldo etkilemedi, Messi gitse farklı olurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Atletico Madrid - Real Betis maç sonucu: 1-0

Atletico 10 kişi Real Betis'ten 3 puanı söküp aldı

ÖZET | Real Valladolid 0-1 Barcelona maç özeti

Barcelona, Enes Ünal'lı Valladolid'i geçti!

Gareth Bale’den Alaves maçında çıldırtan hareket! Yedek kulübesinde uyudu

Görülmemiş olay! Bale yedek kulübesinde uyudu...

Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğa koşuyor

Real Madrid şampiyonluğa koşuyor

Fenerbahçe'ye Carlos Eduardo transferinde Ronaldo engeli

Fenerbahçe'ye Ronaldo sürprizi!

Real Betis'te yeni teknik direktör Manuel Pellegrini oldu

Fenerbahçe ile anılan Pellegrini'den haber var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.