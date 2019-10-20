SPOR

Juventus 2-1 Bologna

İTALYA HABERLERİ  | 20.10.2019 08:13 | Son Güncelleme

İtalya temsilcisi Juventus, konuk ettiği Bologna'yı 2-1'le geçerek liderliğini sürdürdü.

Juventus 2-1 Bologna

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Juventus, konuk ettiği Bologna'yı 2-1 yendi. Ligin 8. hafta mücadelesinde Juventus, Allianz Stadı'nda Bologna'yı konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Juventus, 19. dakikada yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Bologna, 26. dakikada Danilo'nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 54. dakikada Miralem Pjanic'in fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti. Puanını 22'ye çıkaran namağlup Juventus, bu hafta da liderliği garantilerken, Bologna ise 9 puanda kaldı.

Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...
Roma'dan Cengiz ve asker selamı açıklamasıRoma'dan Cengiz ve asker selamı açıklaması
Lazio'dan müthiş geri dönüşLazio'dan müthiş geri dönüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
juventus Bologna İtalya 1. Futbol Ligi

En Çok Okunan Haberler

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Kartal ağır yaralı

Kartal ağır yaralı

Beşiktaş'ta derbi öncesi Burak Yılmaz şoku

Beşiktaş'ta derbi öncesi Burak Yılmaz şoku

Elneny-Korcan pozisyonu maça damga vurdu

Elneny-Korcan pozisyonu maça damga vurdu

Schalke'den skandal uyarı

Schalke'den skandal uyarı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Juventus 2-1 Bologna

Juventus 2-1 Bologna

Roma'dan Cengiz Ünder ve asker selamı açıklaması

Roma'dan Cengiz ve asker selamı açıklaması

Lazio 3 - 3 Atalanta

Lazio'dan müthiş geri dönüş

Flaş itiraf! 'Beşiktaş'a imza atıyordum'

Flaş itiraf! 'Beşiktaş'a imza atıyordum'

Juve'den Merih için asker selamı açıklaması!

Juve'den Merih için asker selamı açıklaması!

Juventus'tan Manchester United'ın 30 milyon Euro'luk Merih Demiral teklifine ret

Juventus, Merih için kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.