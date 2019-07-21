Juventus 2 - 3 Tottenham

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvanın Singapur ayağında tek karşılaşma oynandı. Tottenham, Juventus ile Singapur Ulusal Stadı'nda oynadığı maçı, Lamela'nın 30, Lucas Moura'nın 65 ve Kane'in 90+3. dakikadaki golleriyle 3-2 kazandı.

Juventus'un gollerini, 56. dakikada Higuain ve 60. dakikada Ronaldo kaydetti.

Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Tottenham, İspanya'dan Real Madrid, Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Fiorentina ve Portekiz'den Benfica'nın yanı sıra davetle Meksika'dan Guadalajara kulübü katılıyor.

