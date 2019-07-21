Juventus 2 - 3 Tottenham

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvanın Singapur ayağında tek karşılaşma oynandı. Tottenham, Juventus ile Singapur Ulusal Stadı'nda oynadığı maçı, Lamela'nın 30, Lucas Moura'nın 65 ve Kane'in 90+3. dakikadaki golleriyle 3-2 kazandı.
Juventus'un gollerini, 56. dakikada Higuain ve 60. dakikada Ronaldo kaydetti.
Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Tottenham, İspanya'dan Real Madrid, Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Fiorentina ve Portekiz'den Benfica'nın yanı sıra davetle Meksika'dan Guadalajara kulübü katılıyor.
Melo'dan Falcao'ya Galatasaray presi
Floransa'da Terim heyecanı
F.Bahçe'de Khedira sesleri
Trabzonspor Avusturya'ya gitti
Fenerbahçe hız kesmiyor
Atletico Madrid'den bir transfer daha
Afrika Kupası'nda şampiyon belli oldu!
İşte Koray Günter'in yeni takımı
Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Trabzon'a keşan" motifli forma
Boyd ilk antrenmanına çıktı
Ali Keten imzayı attı
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yapıldı
De Ligt resmen Juventus’ta
Okuyucu Yorumları 0 yorum