Juventus 4 - 3 Inter (Merih Demiral'ın penaltısı Juventus'a galibiyeti getirdi)

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda iki İtalyan devi Juventus ile Inter karşılaştı. Maçın henüz 10. dakikasında Juventus'un yeni transferi Matthijs de Ligt topu kendi ağlarına gönderdi ve Inter 1-0 öne geçti.
İlk yarı tek golle sona ererken, 68. dakikada sahneye çıkan Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun frikiği savunmaya çarparak ağlara gitti ve durum 1-1 oldu.
Kalan dakikalar ve uzatmalarda başka gol olmayınca mücadelede seri penaltı atışlarına geçildi. Buffon'un 3 kurtarışla damga vurduğu penaltılarda son vuruşu gole çeviren milli futbolcumuz Merih Demiral, Juventus'u 4-3'lük skorla galibiyete taşıdı.
Maçı kazanan Juventus turnuva statüsü gereği 2 puan, kaybeden Inter ise 1 puan aldı.
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