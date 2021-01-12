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Juventus'a Dybala şoku! 2 hafta yok

İTALYA HABERLERİ  | 12.01.2021 07:22 | Son Güncelleme

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın Sassuolo maçında geçirdiği sakatlığın ardından 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Juventus'a Dybala şoku! 2 hafta yok

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Arjantinli yıldız oyuncusu Paulo Dybala'nın bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Dybala'nın bu sabah kulübün J Medical kliniğindeki kontrollerden geçirildiği ve sol diz bağlarındaki sakatlık sebebiyle iyileşme süresinin 15 ila 20 gün süreceği belirtildi.

İtalyan spor basını da 27 yaşındaki oyuncunun, bu sakatlık nedeniyle İtalya Kupası'ndaki Genoa, Serie A'daki Inter maçı ve gelecek hafta Napoli ile oynanacak olan İtalya Süper Kupa finalinde yer alamayacağını yazdı.

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