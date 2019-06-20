Juventus, Adrien Rabiot'u kadrosuna katıyor

Juventus, Paris Saint-Germain ile konratı biten orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sky Italia'da yer alan habere göre; Manchester United'ın da ilgilendiği Rabiot, Juventus'un teklifini kabul etti ve kısa sürede resmi açıklama yapılacak.
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