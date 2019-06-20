Juventus, Adrien Rabiot'u kadrosuna katıyor

Juventus, Paris Saint-Germain ile konratı biten orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Manchester United'ın da ilgilendiği Rabiot, Juventus'un teklifini kabul etti ve kısa sürede resmi açıklama yapılacak.

Haberde; Rabiot'un Juventus ile 5 senelik sözleşme imzalayacağı ve yıllık 7 milyon euro kazanacağı belirtildi. Ayrıca 24 yaşındaki oyuncunun Torino ekibinden 10 milyon euro imza parası alacağı kaydedildi. Paris Saint-Germain'de bu sezon 20 maça çıkan Fransız oyuncu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.<br><div></div> <div class="others-news clr" ><a href="https://www.mynet.com/gorebilmek-icin-kilometrelerce-yol-katettiler-110105502081" rel="noopener" target="_blank" ><span class="others-img"><img alt="Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler!" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/10809983/10809983-148x74.jpg"></span><span class="others-tile"><span class="others-tile-inner">Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler!</span></span></a></div> <div class="others-news clr" ><a href="https://www.mynet.com/milan-in-yeni-hocasi-marco-giampaolo-oldu-204014-myspor" rel="noopener" target="_blank" ><span class="others-img"><img alt="İşte Milan'ın yeni hocası" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/10809749/10809749-148x74.jpg"></span><span class="others-tile"><span class="others-tile-inner">İşte Milan'ın yeni hocası</span></span></a></div> <div class="others-news clr" ><a href="https://www.mynet.com/frosinone-nin-yeni-teknik-direktoru-alessandro-nesta-oldu-203761-myspor" rel="noopener" target="_blank" ><span class="others-img"><img alt="Frosinone'de Nesta dönemi" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/10800387/7b2270726f63657373223a7b2274797065223a22666f637573222c22636f6f7264696e61746573223a7b2278223a222d302e3438222c2279223a22302e3032227d7d7d/10800387-148x74.jpg"></span><span class="others-tile"><span class="others-tile-inner">Frosinone'de Nesta dönemi</span></span></a></div>