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Juventus, Adrien Rabiot'u kadrosuna katıyor

İTALYA HABERLERİ  | 20.06.2019 13:50 | Son Güncelleme

Teknik direktörlüğe Maurizio Sarri'yi getiren Juventus, PSG'de sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot'u kadrosuna katmaya çok yakın...

Juventus, Adrien Rabiot'u kadrosuna katıyor

Juventus, Paris Saint-Germain ile konratı biten orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Manchester United'ın da ilgilendiği Rabiot, Juventus'un teklifini kabul etti ve kısa sürede resmi açıklama yapılacak.

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juventus Adrien Rabiot psg

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