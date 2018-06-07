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Juventus, Douglas Costa'nın bonservisini Bayern Münih'ten aldı!

İTALYA HABERLERİ  | 07.06.2018 21:14 | Son Güncelleme

Juventus, geçtiğimiz sezon Bayern Münih'ten kiraladığı Douglas Costa'nın bonservisini aldı. Juventus, Bayern Münih'e Douglas Costa için bonuslarla 41 milyon euro ödeyecek.

Juventus, Douglas Costa'nın bonservisini Bayern Münih'ten aldı!

Juventus Douglas Costa'nın bonservisini Bayern Münih'ten aldı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Douglas Costa'nın bonservisini alan Juventus, bu transfer için Bayern Münih'e 40 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro da bonus ödeyecek.

Juventus, Douglas Costa ile de 2022 yılına kadar geçerli olan sözleşme imzaladı.

Douglas Costa geçtiğimiz sezon Juventus'ta 47 resmi maça çıkarken, 6 gol ve 14 asist kaydetti.

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juventus douglas costa

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