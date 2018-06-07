Juventus Douglas Costa'nın bonservisini Bayern Münih'ten aldı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Douglas Costa'nın bonservisini alan Juventus, bu transfer için Bayern Münih'e 40 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro da bonus ödeyecek.

Juventus, Douglas Costa ile de 2022 yılına kadar geçerli olan sözleşme imzaladı.

Douglas Costa geçtiğimiz sezon Juventus'ta 47 resmi maça çıkarken, 6 gol ve 14 asist kaydetti.

