Juventus ile Kenan Yıldız'ın bağları kopma noktasında! 100 milyon Euro'ya yuvadan uçabilir

Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Yıllık maaş konusunda bir türlü anlaşma sağlayamayan İtalyan devi, Kenan Yıldız'ı her an kaybedebilir...

Juventus ile Kenan Yıldız'ın bağları kopma noktasında! 100 milyon Euro'ya yuvadan uçabilir
Emre Şen
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
Gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Kenan Yıldız yeni sözleşme konusunda İtalyan ekibi Juventus ile bir türlü anlaşamıyor.

5 MİLYON EURO TEKLİF

Şu an takımın 1.7 milyon Euro ile en az kazanan oyuncularından biri olan Kenan Yıldız, Juventus'un yeni teklifiyle maaşını 5 milyon Euro'ya çıkarabilir. Kenan Yıldız kendisine yapılan bu teklifi reddetmeye devam ediyor.

6 MİLYON EURO İSTİYOR

Juventus'un 5 milyon Euro'luk teklifi reddeden Kenan Yıldız, İtalyan devinden 6 milyon Euro istiyor. 20 yaşındaki futbolcu, Juventus'un bu maaşı kendisine de vereceğini umuyor.

JUVENTUS PARAYI VERMİYOR

Kenan Yıldız ile Juventus arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri maaş anlaşmazlığı nedeniyle şu anda durma noktasına gelmiş bulunuyor. Anlaşamama durumu devam ederse, Juventus Kenan Yıldız'ı 100 milyon Euro gibi bir bedelle satış listesine koyacak.

Anahtar Kelimeler:
