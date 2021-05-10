Juventus ligden ihraçla karşı karşıya

Avrupa Süper Ligi, dünya futbol gündemine büyük yankı uyandırarak girdi; 48 saat içinde fiyaskoyla sonuçlandı. Başta Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham taraftarın baskısı ve İngiltere hükümetinin kararı sonrası oluşumdan ayrıldı. Onları İtalyan Milan ve Inter ile İspanyol Atletico Madrid takip etti. Kurucu üyelerden Real Madrid, Barcelona ve Juventus ise birlikten ayrılmadı.

Premier Lig takımları Milan ve Inter, UEFA ile ayrılıkla ilgili resmi sözleşme imzalarken; Juventus için İtalya'dan açıklama geldi. Halihazırda birlikten ayrılmayan Juventus'un durumuyla ilgili açıklama yapan İtalyan Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Siyah Beyazlılar'ın ligden ihraç edilebileceğini duyurdu.

Başkan Gabriele Gravina, Navpoli radyosu Kiss Kiss'e Juventus ile ilgili olarak, "Kurallar açık. Gelecek sezon başlangıcında Juventus hala Süper Lig'de içinde olursa lige başlayamaz. Taraftarlar için özür dilerim; ancak kural kuraldır ve herkesin buna uyması gerekiyor. Umarım bu sorun çözülür" diye konuştu.

