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Juventus, Manuel Locatelli'yi kiraladı

19.08.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya ekibi Juventus, Sassuolo'dan orta saha oyuncusu Manuel Locatelli'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Juventus, Manuel Locatelli'yi kiraladı

Juventus, Sassuolo'dan İtalyan futbolcu Manuel Locatelli'yi kadrosuna kattı.

Juventus Kulübü, 23 yaşındaki Locatelli'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralandığını duyurdu. İtalyan futbolcunun satın alma opsiyonunun 25 milyon Euro olduğu, bu bedele 12,5 milyon Euro'luk başarı bonuslarının da eklenebileceği ifade edildi.

Milan'ın altyapısında yetişen Locatelli, daha sonra Sassuolo'ya transfer olmuştu. Geçen sezon Sassuolo'da 34 maça çıkan Locatelli, 4 gol atmıştı.

Locatelli, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zafere ulaşan İtalya Milli Takımı'nda sergilediği performansla dikkati çekmişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Juventus
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