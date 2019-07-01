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Juventus, Pellegrini'yi alıp, Spinazzola'yı Roma'ya sattı

İTALYA HABERLERİ  | 01.07.2019 11:38 | Son Güncelleme

Serie A'da son 8 yılın şampiyonu Juventus, Roma'dan 20 yaşındaki sol bek Luca Pellegrini'yi transfer etti. Siyah-Beyazlılar, Spinazzola'yı ise Roma'ya sattı.

Juventus, Pellegrini'yi alıp, Spinazzola'yı Roma'ya sattı

Juventus Kulübü'nden yapılan açıklamada, İtalyan futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ve transfer için Roma'ya 22 milyon Euro bonservis ücreti ödeneceğini duyuruldu.

Açıklamada, 26 yaşındaki sol bek Leonardo Spinazzola'nın ise 29.5 milyon Euro karşılığında Roma'ya satıldığı bildirildi.

Genç oyuncu Pellegrini geçen sezon Roma ve ikinci yarıda kiralık olarak forma giydiği Cagliari takımlarında toplamda 18 maça çıkmıştı. Spinazzola ise geçen sezon Juventus'ta 12 maçta forma giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
juventus Luca Pellegrini Leonardo Spinazzola roma

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