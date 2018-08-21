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Juventus Pjanic'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

İTALYA HABERLERİ  | 21.08.2018 19:44 | Son Güncelleme

Juventus, Pjanic'te mutlu sona ulaştı. Juventus, Boşnak yıldızı Miralem Pjanic'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Juventus Pjanic'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Torino ekibinden yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunun başında Roma'dan transfer edilen Pjanic'in sözleşmesinin 2023 yılının sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

Boşnak futbolcu geçen sezon Juventus forması ile 44 resmi maça çıkarken, 7 gol ve 14 asist üreterek takımına katkı sağladı. Pjanic ayrıca geçen sezon İtalya Serie A'da 5 gol ve 11 asistlik performansa imza atarken, bu performans ile ligde 5 gol - 5 asist barajını geçen tek merkez orta saha oyuncusu olmayı başarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Miralem Pjanic juventus

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