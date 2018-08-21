Juventus Pjanic'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
Torino ekibinden yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunun başında Roma'dan transfer edilen Pjanic'in sözleşmesinin 2023 yılının sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.
Boşnak futbolcu geçen sezon Juventus forması ile 44 resmi maça çıkarken, 7 gol ve 14 asist üreterek takımına katkı sağladı. Pjanic ayrıca geçen sezon İtalya Serie A'da 5 gol ve 11 asistlik performansa imza atarken, bu performans ile ligde 5 gol - 5 asist barajını geçen tek merkez orta saha oyuncusu olmayı başarmıştı.
Al Nassr Kulübü Fenerbahçe'den Giuliano ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!
Galatasaray - Göztepe maçını Malene Pedersen de tribünden takip etti!
Beşiktaş Karius için Liverpool ile anlaşma sağladı!
Aziz Yıldırım: Benim için F.Bahçe defteri kapanmıştır
Feghouli 10 gün içerisinde Galatasaray'dan gidiyor
Erman Toroğlu'ndan bomba açıklama!
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'den Mesut Özil itirafı
Milan'ın yeni transferi Ivan Strinic kalbindeki rahatsızlıktan dolayı futbola ara verecek
Dünyaca ünlü yıldız 36 yaşında transfer oldu
Süper Lig'e bir yıldız daha geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum