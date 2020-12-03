SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Juventus'ta Merih Demiral sakatlandı!

Juventus'ta Merih Demiral sakatlandı!

İTALYA HABERLERİ  | 03.12.2020 18:37 | Son Güncelleme

Juventus Kulübü, milli futbolcumuz Merih Demiral'in durumu hakkında açıklama yaptı.

Juventus'ta Merih Demiral sakatlandı!

Juventus'un Dinamo Kiev ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan milli futbolcumuz Merih Demiral'in durumu belli oldu.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada Merih Demiral'in kontrolden geçtiği ve 22 yaşındaki milli futbolcumuzun 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Açıklamanın devamında, Merih Demiral'in 10 gün sonra yeniden kontrolden geçeceği vurgulandı.

Merih Demiral bu sakatlığın ardından hafta sonu oynayacakları Torino derbisinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona ve ligde bir sonraki haftanın maçı olan Genoa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mali'den o fotoğrafa sansür! Mali'den o fotoğrafa sansür!
Tolgay Arslan attı, Udinese kazandı!Tolgay Arslan attı, Udinese kazandı!
İşte zorlu maçın muhtemel 11'leriİşte zorlu maçın muhtemel 11'leri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye bir yıl onu konuştu! 28 gün kala ortaya çıktı
Türkiye bir yıl onu konuştu! 28 gün kala ortaya çıktı
İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu
İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu
G.Saray'ın yeni hocası belli oldu
G.Saray'ın yeni hocası belli oldu
Erling Haaland'dan şok sakatlık haberi
Erling Haaland'dan şok sakatlık haberi
Falcao'nun yerine o geliyor
Falcao'nun yerine o geliyor
Galatasaray'da Taylan Antalyalı şoku!
Galatasaray'da Taylan Antalyalı şoku!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Derbi hakeminin başını babası yaktı! Kızağa çekiliyor...
Derbi hakeminin başını babası yaktı! Kızağa çekiliyor...
2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık
2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık
Bunu da yaptı... At üzerinde çırılçıplak poz verdi!
Bunu da yaptı... At üzerinde çırılçıplak poz verdi!
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Yok artık! 53 kiloluk kadın dövüşçü ile 240 kiloluk...
Yok artık! 53 kiloluk kadın dövüşçü ile 240 kiloluk...
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Juventus'ta Merih Demiral sakatlandı!
Juventus'ta Merih Demiral sakatlandı!
Fiorentina Teknik Direktörü Prandelli, Kovid-19'a yakalandı
Prandelli, Kovid-19'a yakalandı
ÖZET | Roma 0-4 Napoli
Napoli, Roma'yı farklı yendi
Tolgay Arslan attı, Udinese kazandı!
Tolgay Arslan attı, Udinese kazandı!
ÖZET | Benevento - Juventus maç sonucu: 1-1
Juventus deplasmanda kazanamadı
Maradona, İtalya Serie A maçlarında anılacak
Maradona, İtalya Serie A maçlarında anılacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.