Juventus'ta oynayan milli oyuncumuz Merih Demiral'dan EURO2020 paylaşımı!

Milli futbolcu Merih Demiral Roma-Juventus maçında sakatlanıp yapılan tetkiklerde ol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlenmişti. İtalyan basını Demiral'ın sezonu kapattığını ve EURO 2020'de forma giyemeyeceğini yazmıştı.

Koronavirüs nedeniyle 1 yıl ertelenen EURO 2020'nin 11 Haziran 2021 - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacağı açıklandı. Bu haberden sonra milli oyuncumuz Merih Demiral'ın EURO 2021'de forma giymesi kesinleşmiş oldu. Milli yıldız Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile hayranlarını heyecanlandırdı.

İşte o paylaşım





