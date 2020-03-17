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  4. Juventus'ta oynayan milli oyuncumuz Merih Demiral'dan EURO2020 paylaşımı!

Juventus'ta oynayan milli oyuncumuz Merih Demiral'dan EURO2020 paylaşımı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 17.03.2020 16:59 | Son Güncelleme

Milli futbolcu Merih Demiral geçtiğimiz aylarda oynanan Roma-Juventus maçında sakatlanıp sezonu kapatmıştı. Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile sosyal medyada gündeme oturdu.

Juventus'ta oynayan milli oyuncumuz Merih Demiral'dan EURO2020 paylaşımı!

Milli futbolcu Merih Demiral Roma-Juventus maçında sakatlanıp yapılan tetkiklerde ol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlenmişti. İtalyan basını Demiral'ın sezonu kapattığını ve EURO 2020'de forma giyemeyeceğini yazmıştı.

Koronavirüs nedeniyle 1 yıl ertelenen EURO 2020'nin 11 Haziran 2021 - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacağı açıklandı. Bu haberden sonra milli oyuncumuz Merih Demiral'ın EURO 2021'de forma giymesi kesinleşmiş oldu. Milli yıldız Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile hayranlarını heyecanlandırdı.

İşte o paylaşım

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Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral juventus euro 2020

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