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Juventus'ta Rugani ve Matuidi, koronavirüsten kurtuldu

FUTBOL HABERLERİ  | 15.04.2020 16:02 | Son Güncelleme

İtalyan ekibi Juventus, futbolculardan Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin son yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu.

Dünyayı saran korona virüs salgını futbol dünyasına da bulaşmıştı. İtalyan ekibi Juventus'ta da futbolculardan Daniele Rugani ve Blaise Matuidi virüse yakalanmıştı. Juventus'un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Rugani ve Matuidi'nin son yapılan korona virüs testinin negatif çıktığı ve durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

(İHA)


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Daniele Rugani blaise matuidi koronavirüs

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