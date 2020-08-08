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Juventus'ta Sarri dönemi sona erdi

İTALYA HABERLERİ  | 08.08.2020 17:09 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'da bu sezonla birlikte arka arkaya 9 kez şampiyon olan, dün akşam ise UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Fransız ekibi Lyon'a elenen Juventus'ta, teknik patron Maurizio Sarri'nin görevine son verildi.

Juventus'ta Sarri dönemi sona erdi

İtalya’da sezonu şampiyonlukla tamamlayan Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İtalya Serie A’da bu sezon şampiyon olan, dün gece de Şampiyonlar Ligi’nde Fransız takımı Lyon’a elenen Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri ile yollarını ayırdı. Dün maç sonu Juventus Başkanı Andrea Angelli’nin, ’Sarri ile yola devam edeceğiz’ açıklamasına rağmen, Devler Ligi’nde şok elenmenin faturası, deneyimli teknik adama kesildi.

Ligde şampiyonluğa ulaşan 61 yaşındaki çalıştırıcı, İtalya Kupası’nda, penaltılarla Napoli’ye yenilmişti.

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