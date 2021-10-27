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Juventus'tan bir mağlubiyet daha!

27.10.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serie A'da Sassuolo, son dakikada attığı golle deplasmanda Juventus'u 2-1 mağlup etti.

Juventus'tan bir mağlubiyet daha!

Juventus, Allianz Stadyumu'nda Sassuolo'yu ağırladı.

Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün ilk 11'de başladığı maçın ilk yarısını konuk ekip Sassuolo, Davide Frattesi'nin 44. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Juventus'ta Weston McKennie 76. dakikada kaydettiği golle skorda eşitliği sağladı.

Sassuolo'da Maxime Lopez, 90+5. dakikada attığı golle karşılaşmanın skorunu ilan etti: 1-2

Bu sonucun ardından Juventus 15 puanda kaldı ve lider Milan'ın 13 puan gerisine düştü. Sassuolo ise 14 puana yükseldi.

Serie A'nın 11. haftasında Juventus deplasmanda Hellas Verona ile karşılaşacak, Sassuolo ise Empoli'yi konuk edecek.

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Juventus
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