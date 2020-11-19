Juventus'tan flaş Merih Demiral ve De Ligt kararı

Juventus'tun İtalya Ligi'nde cumartesi günü oynayacağı Cagliari maçı öncesinde savunma hattı belli oldu.
Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci'den sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak olan Andre Pirlo, milli futbolcumuz Merih Demiral ile birlikte Matthijs de Ligt'e forma verecek.
2019 yılının yaz aylarında Juventus'a transfer olan Merih Demiral ve Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez bir maça birlikte 11 başlayacak.
Terim en çok o iki isme güveniyor!
Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız isim derbide yok
G.Saray'da sürpriz öneri!
Selçuk Şahin'den transfer sözleri
FIFA'dan doğum izni teklifi
Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi
Rekabet yüzleri güldürüyor
Özleme son vermeye çalışacak
'Eksiklere rağmen kazanmamız önemli'
Gündemi sarsacak iddia! Ömer Beyaz, Galatasaray ile görüştü...
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
F.Bahçe'de 2. Merih Demiral vakası
Interli futbolcu Kolarov koronavirüse yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum