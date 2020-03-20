Juventus'tan koronavirüs açıklaması! Merih Demiral'dan flaş haber

Koronavirüsten en çok zarar gören ülkelerden olan İtalya'da Juventus'ta iki futbolcu Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin virüs testleri pozitif çıkmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada bu iki oyuncu dışında hiçbir futbolcuda koronavirüse rastlanmadığı belirtildi. Dolayısıyla Torino ekibinde forma giyen milli yıldız Merih Demiral'da da virüse rastlanmamış oldu.
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