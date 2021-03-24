SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Juventus'tan Ronaldo açıklaması geldi! Transfer...

Juventus'tan Ronaldo açıklaması geldi! Transfer...

24.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juventus'ta bu sezon yaşanan başarısızlıkların ardından İtalya'da mutsuz olduğu iddia edilen Cristiano Ronaldo ile ilgili Juventus'tan açıklama geldi. Juventus başkan yardımcısı Pavel Nedved, "Cristiano Ronaldo önümüzdeki sezon Juventus'ta kalacak. Ayrıca Andrea Pirlo teknik direktörümüz olmaya devam edecek." dedi.

Juventus'tan Ronaldo açıklaması geldi! Transfer...

Yılın transfer iddiasının ardından açıklama geldi. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılmaya sıcak baktığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yıldız futbolcunun yeniden Real Madrid'e transfer olacağı iddialarının ardından İspanyol devi teknik direktörü Zidane ve yıldız isimler Benzema ve Sergio Ramos'tan açıklama gelmişti.

Bu iddiaların ardından Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved konuştu.

İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Nedved, "Cristiano Ronaldo önümüzdeki sezon Juventus'ta kalacak. Ayrıca Andrea Pirlo teknik direktörümüz olmaya devam edecek." dedi.

0x0-juventustan-ronaldo-aciklamasi-geldi-transfer-1616592799973


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı
Kovulduğu takımın yeniden başına geçtiKovulduğu takımın yeniden başına geçti
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Juventus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa flaş çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa flaş çağrı

AK Parti yeni MKYK listesi belli oldu!

AK Parti yeni MKYK listesi belli oldu!

Mustafa Mohammed dünya devine gidiyor

Mustafa Mohammed dünya devine gidiyor

Andrea Pirlo'nun yerine 3 aday

Andrea Pirlo'nun yerine 3 aday

Trabzon'un Visca ısrarı devam ediyor

Trabzon'un Visca ısrarı devam ediyor

Vedat, F.Bahçe'ye geri dönecek iddiası

Vedat, F.Bahçe'ye geri dönecek iddiası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sergen Yalçın: Skordan memnun değilim

Sergen Yalçın: Skordan memnun değilim

Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası flaş açıklama

Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası flaş açıklama

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Diğer Haberler

Juventus'tan Ronaldo açıklaması geldi! Transfer...

Juve'den resmi Ronaldo açıklaması geldi!

Lazio kararını verdi! Vedat Muriqi ve transfer...

Lazio kararını verdi! Vedat ve transfer...

Giuseppe Iachini kovulduğu Fiorentina'da

Kovulduğu takımın yeniden başına geçti

Teknik direktör Prandelli, Fiorentina'daki görevinden ayrıldı

Prandelli'ye kötü haber

Zlatan İbrahimovic, uzun yıllar daha futbol oynamayı düşünüyor

İbrahimovic, gözyaşlarını tutamadı

Hamza Hamzaoğlu: Hedefimiz her maçta en iyisini ortaya koymak

''Hedefimiz her maçta en iyisini ortaya koymak''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.