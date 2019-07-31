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Juventus'un genç yıldızı Moise Kean, Everton yolunda

İNGİLTERE HABERLERİ  | 31.07.2019 09:47 | Son Güncelleme

Cenk Tosun'a kötü haber... Milli futbolcumuzun takımı Everton, Juventus'un genç golcüsü Moise Kean'i 40 milyon Euro bedelle kadrosuna katmaya hazırlanıyor...

Juventus'un genç yıldızı Moise Kean, Everton yolunda

Cenk Tosun'un bölgesi hücum için takviye yapma kararı alan Everton, Juventus'un 2000 doğumlu golcüsü Moise Kean transferini bitiriyor.

Sky Sport'un haberine göre Everton, Juventus forması giyen Moise Kean'i önümüzdeki 48 saat içinde sağlık kontrollerinden geçirecek ve sözleşme imzalayacak.

Everton'ın, Juventus'a Moise Kean için 40 milyon Euro ödeyeceği, İtalyan devinin de bu anlaşmaya geri alma opsiyonu koyduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
juventus Moise Kean everton cenk tosun

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