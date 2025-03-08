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  4. Juventus'un Kostic için istediği bonservis bedeli belli oldu! Taraflar masaya oturdu...

Juventus'un Kostic için istediği bonservis bedeli belli oldu! Taraflar masaya oturdu...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
08.03.2025 17:16
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Fenerbahçe, sezon başında Juventus'tan kiraladığı Sırp sol kanat oyuncusu Filip Kostic'in bonservisini almak için harekete geçti. İtalyan medyası, Juventus'un Kostic için istediği bonservis bedelini duyurdu.

Juventus'un Kostic için istediği bonservis bedeli belli oldu! Taraflar masaya oturdu...
Filip Kostic

Filip Kostic

SIR Sırbistan
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de sezon başında Juventus'tan kiralanan Sırp sol kanat oyuncusu Filip Kostic, sarı-lacivertli takımda ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri oldu.

KOSTIC'İN BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

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Juventus'un kontratının bitmesine 1 sene kalan 32 yaşındaki yıldız oyuncu için 5 ila 6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli beklentisi olduğu belirtilirken, Kostic'le ilgilenen başka takımların da olduğu ancak Sırp oyuncunun Türkiye'de ve Fenerbahçe'de çok mutlu olduğu kaydedildi.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

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La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Kostic'in performansından oldukça memnun olan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Sırp oyuncunun takımda tutulmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen sarı-lacivertliler, Sırp oyuncunun bonservisini almak için Juventus'la görüşmelere başladı. Fenerbahçe formasıyla bugüne dek 25 resmi maçta görev yapan Filip Kostic, 2 gol - 6 asistlik performans sergiledi. Asıl pozisyonu sol kanat olan Kostic, Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından zaman zaman sol kanat beki olarak da görev yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe
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