SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A
  4. Juventus'un milli yıldızı Kenan Yıldız için tarihe geçecek çılgın teklif! Arda Turan'ın rekorunu kırabilir

Juventus'un milli yıldızı Kenan Yıldız için tarihe geçecek çılgın teklif! Arda Turan'ın rekorunu kırabilir

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.12.2024 15:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Torino ekibi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın talipleri günden güne artarken, milli oyuncu için tarihi bir teklif yapıldığı öne sürüldü. İşt e detaylar...

Juventus'un milli yıldızı Kenan Yıldız için tarihe geçecek çılgın teklif! Arda Turan'ın rekorunu kırabilir
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen ve performansıyla adından söz ettiren milli futbolcu Kenan Yıldız için çok konuşulacak bir iddia gündemde.

ÇILGIN TEKLİF

2024-01-04-juventus-Kenan-Y_C4_B1ld_C4_B1z

Her geçen gün talipleri artan yıldız isim için şimdi de Aston Villa'nın Kenan Yıldız için 80 milyon euroluk çılgın bir teklifle Juventus'un kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü.

REKOR KIRABİLİR

thumbs_b_c_36cc5805fb1887dce0c106a88ed17bae

Kenan Yıldız, 80 milyon euro'ya Aston Villa'ya transfer olursa "En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak tarihe geçecek. Bu rekor 34 milyon euro ile Arda Turan'a ait. Arda Turan 2015-16 sezonu başında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Juventus son dakika Kenan Yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 zincir market şubesi mühürlendi

3 zincir market şubesi mühürlendi

Çilli Bom ile ünlenmişti! 5 kişiyle defnedildi

Çilli Bom ile ünlenmişti! 5 kişiyle defnedildi

Kimse bunu beklemiyordu! Yıldız isimden şaşırtan haber

Kimse bunu beklemiyordu! Yıldız isimden şaşırtan haber

Muslera devri kapanıyor! Yerine gelecek ismi şimdiden açıkladılar... Kale ona emanet!

Muslera devri kapanıyor! Yerine gelecek ismi şimdiden açıkladılar... Kale ona emanet!

Dursun Özbek'ten canlı yayın F.Bahçe'ye olay gönderme!

Dursun Özbek'ten canlı yayın F.Bahçe'ye olay gönderme!

G.Saray maçının yıldızıydı! F.Bahçe maçında yok

G.Saray maçının yıldızıydı! F.Bahçe maçında yok

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.