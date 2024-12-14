Juventus'un milli yıldızı Kenan Yıldız için tarihe geçecek çılgın teklif! Arda Turan'ın rekorunu kırabilir

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen ve performansıyla adından söz ettiren milli futbolcu Kenan Yıldız için çok konuşulacak bir iddia gündemde.

ÇILGIN TEKLİF

Her geçen gün talipleri artan yıldız isim için şimdi de Aston Villa'nın Kenan Yıldız için 80 milyon euroluk çılgın bir teklifle Juventus'un kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü.

REKOR KIRABİLİR

Kenan Yıldız, 80 milyon euro'ya Aston Villa'ya transfer olursa "En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak tarihe geçecek. Bu rekor 34 milyon euro ile Arda Turan'a ait. Arda Turan 2015-16 sezonu başında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro'ya transfer olmuştu.