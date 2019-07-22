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Juventus'un Türk oyuncusunun vize sorununu Türkiye çözdü

İTALYA HABERLERİ  | 22.07.2019 15:44 | Son Güncelleme

Takımının Çin'deki kampına bu ülkenin vize vermemesi sebebiyle katılamayacağı açıklanan Merih Demiral, Dışişleri Bakanlığının devreye girmesiyle Çin vizesini aldı.

Juventus'un Türk oyuncusunun vize sorununu Türkiye çözdü

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın, takımının Çin kampına katılmasını engelleyen vize sorunu Türkiye'nin devreye girmesiyle çözüldü. Juventus, geçen hafta Merih Demiral'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapılacak Singapur, Çin ve Güney Kore’den oluşan Asya turunun Çin bölümüne, bu ülkeden vize alamadığı için katılamayacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TGRT'de katıldığı programda, hafta sonunda Demiral'ın vize sorununu çözmek için bakanlık olarak devreye girdiklerini söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi Murat Lütem ve Pekin Büyükelçisi Emin Önen ile görüştüklerini, süreci Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın koordine ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Hafta sonu olmasına rağmen Singapur'daki Çin büyükelçiliğini açtılar. Oradan başvuru alındı. Vizeyi verdiler ve bu sorun çözüldü." dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Türk vatandaşlarına vizelerde kolaylık sağlayacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a daha önce söylediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bunu bir kaza olarak düşünüyoruz. Bu şekilde hataların devam etmemesi gerekiyor. Bu konuda girişimlerde bulunduk." diye konuştu.

Juventus'tan cuma günü yapılan açıklamada, takımın yeni transferi 21 yaşındaki defans oyuncusu Merih Demiral’ın Asya turunun ilk ayağı olan Singapur kısmına katılacağı, ikinci ayak olan Çin'e ise vize alımındaki bürokratik engeller sebebiyle gidemeyeceği kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
juventus Merih Demiral İtalya Birinci Futbol Ligi

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