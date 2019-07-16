Juventus'un yeni transferi Merih Demiral, Milan'a kiralanabilir

Devre arasında Sassuolo'ya transfer olan ve ardından Juventus'un yolunu tutan Merih Demiral, daha fazla şans bulması için İtalyan devi tarafından kiralık olarak yollanabilir.

RAI Sport'un verdiği habere göre Juventus, Matthijs De Ligt transferinde sona yaklaşmasıyla beraber Merih Demiral'ın daha fazla süre alabilmesi için oyuncuyu Milan'a kiralık olarak yollamayı düşünüyor. Merih, Juventus'a 18 Milyon Euro karşılığında gelmişti.

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