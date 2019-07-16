SPOR

Juventus'un yeni transferi Merih Demiral, Milan'a kiralanabilir

İTALYA HABERLERİ  | 16.07.2019 08:17 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde 18 milyon Euro bedelle Juventus'a transfer olan 21 yaşındaki milli oyuncumuz Merih Demiral, kiralık olarak Milan'a gidebilir.

Juventus'un yeni transferi Merih Demiral, Milan'a kiralanabilir

Devre arasında Sassuolo'ya transfer olan ve ardından Juventus'un yolunu tutan Merih Demiral, daha fazla şans bulması için İtalyan devi tarafından kiralık olarak yollanabilir.

RAI Sport'un verdiği habere göre Juventus, Matthijs De Ligt transferinde sona yaklaşmasıyla beraber Merih Demiral'ın daha fazla süre alabilmesi için oyuncuyu Milan'a kiralık olarak yollamayı düşünüyor. Merih, Juventus'a 18 Milyon Euro karşılığında gelmişti.

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Icardi'ye dev talipIcardi'ye dev talip
Yıldız futbolcu kamptan ayrıldıYıldız futbolcu kamptan ayrıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral juventus milan

En Çok Okunan Haberler

Geri adım atmadı! Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

Geri adım atmadı! Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

G.Saray ve F.Bahçe onun için karşı karşıya

G.Saray ve F.Bahçe onun için karşı karşıya

Beşiktaş ilk bombasını patlattı!

Beşiktaş ilk bombasını patlattı!

F.Bahçe'ye kötü haber!

F.Bahçe'ye kötü haber!

Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu!

Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dünya Cengiz Ünder'i konuşacak

Dünya Cengiz Ünder'i konuşacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kralın Dönüşü: Buffon Juventus'ta

Kralın Dönüşü: Buffon Juventus'ta

Ozan Kabak'ın yeni takımını duyurdular!

Ozan Kabak'ın yeni takımını duyurdular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Juventus'un yeni transferi Merih Demiral, Milan'a kiralanabilir

Merih Demiral için bomba iddia

Juventus, gözünü Mauro Icardi'ye dikti

Icardi'ye dev talip

Inter - Mauro Icardi krizi sürüyor! Arjantinli yıldız kamptan ayrıldı

Yıldız futbolcu kamptan ayrıldı

Napoli, Roma'dan Manolas'ı transfer etti

Napoli bombayı patlattı

Napoli Başkanı De Laurentiis'ten Eljif Elmas sözleri

Napoli'den Eljif Elmas sözleri

Roma, İspanyol kaleci Pau Lopez'i transfer etti

Roma, İspanyol kaleci Pau Lopez'i transfer etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.