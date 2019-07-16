Juventus'un yeni transferi Merih Demiral, Milan'a kiralanabilir

Devre arasında Sassuolo'ya transfer olan ve ardından Juventus'un yolunu tutan Merih Demiral, daha fazla şans bulması için İtalyan devi tarafından kiralık olarak yollanabilir.
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