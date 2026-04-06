Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız bir kez daha başardı! Büyük gurur...

İtalya Serie A’da Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, yükselen performansını bir ödülle daha taçlandırdı. Genç yıldız, mart ayındaki etkileyici oyunuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

MART AYININ YÜKSELEN YILDIZI

Serie A’da 23 yaş altı futbolcular arasında yapılan değerlendirme sonucunda Kenan Yıldız, mart ayının "yükselen yıldızı" seçildi. Genoa karşılaşması öncesinde takdim edilen ödül, genç oyuncunun istikrarlı performansının bir göstergesi oldu.

BU SEZON İKİNCİ KEZ

Sezon başından bu yana istikrarlı bir grafik çizen milli futbolcu, daha önce kasım ayında da aynı ödüle layık görülmüştü. Böylece Kenan, bu sezon ikinci kez ayın yükselen yıldızı unvanını elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Juventus formasıyla bu sezon toplam 41 karşılaşmaya çıkan Kenan Yıldız, 11 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Genç oyuncunun hem skor hem de oyun anlamındaki etkisi, Avrupa futbolunda adından sıkça söz ettirmesine neden oluyor.